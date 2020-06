Pago rompe il silenzio dopo le ultime parole di Serena Enardu: "Presto parlerò io"

Ormai sembra essere praticamente certo: la rottura tra Pago e Serena Enardu è definitiva. I due, che abbiamo potuto conoscere più approfonditamente grazie a “Temptation Island Vip” e successivamente al GF Vip, dopo la separazione si stanno lanciando delle pesanti frecciatine sia nei vari settimanali che sui loro profili social.

Il cantante, in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Chi“ diretto da Alfonso Signorini, rivela di aver scoperto che Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, e Serena si sono scambiati dei messaggi molto importanti: “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore”.

Ovviamente Serena Enardu ha negato tutto ciò, invitando il suo ormai ex fidanzato a dire tutta la verità dietro al suo allontanamento da casa, poiché ci tiene a sottolineare che non si sono mai lasciati ufficialmente. Alessandro Graziani invece, attualmente negli studi di “Uomini e Donne”, ha voluto smentire al giornalista Gabriele Parpiglia di aver avuto una relazione seria con Serena.

La risposta di Pago

Dopo la sua intervista al settimanale “Chi”, avvenuta solamente pochi giorni fa, Pago si chiude nel silenzio. Tuttavia, l’artista in queste ore, con una storiy su Instagram, ha pubblicato una frase molto enigmatica, indirizzata proprio a Serena. In realtà nella storia non viene fatto nessun nome, ma la frecciatina alla sua ex sembra essere chiara e precisa: “Presto parlerò io. Fidatevi di me. Pacifico, sempre. Quasi sempre”.

Quindi, da come svelato da Pago, la verità sembra essere ancora nascosta. Probabilmente il mezzo con il quale Pago rivelerà questa verità sarà il suo nuovo libro, dal titolo “Vagabondo d’amore – La mia vita dalla A alla Z“, che uscirà nella giornata del 16 giugno in tutte le librerie online e fisiche e che ovviamente contiene un capitolo su Serena.