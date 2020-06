Pago parla della sua relazione con Serena: "Non sono mai stato un suo zerbino"

La storia tra Pago e Serena Enardu è terminata nel peggiore dei modi. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex volto di “Uomini e Donne” ha dichiarato di aver avuto una pesante litigata che li ha portato ad allontanarsi nuovamente per l’ennesima volta. Ma negli ultimi giorni Pago ha voluto commentare la sua separazione con Serena Enardu.

L’artista, al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di aver scoperto che tra la sua ex compagna e Alessandro Graziani, conosciuto per aver fatto il tentatore a “Temptation Island Vip”, ci sarebbe stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Come ci si poteva immaginare Serena ha prontamente smentito queste affermazioni, così come ha fatto anche Graziani.

Le nuove dichiarazioni di Pago

Pago, reduce dall’uscita del nuovo singolo “Tu lo sai” e dal libro autobiografico “Vagabondo per amore. La mia vita dalla A alla Z”, è stato intervistato in questi giorni da Giada De Miceli a “Non succederà più“, in onda su Radio Radio. Oltre a parlare di questi nuovi progetti, ovviamente l’artista si è soffermato anche sulla relazione con Serena. Come già svelato dal diretto interessato, questo libro avrà uno spazio dedicato completamente a lei.

Nel corso della sua intervista, Pago ha rivelato di non essersi pentito per aver dato una seconda opportunità a Serena: “Non perché mi piace soffrire, sia chiaro, non è che mi piace chissà quale dolore. Mi piace sbattere la testa, andare fino in fondo. Vedere dove riesce ad arrivare il mio cuore”, ha dichiarato il cantante.

Durante la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, Pago è stato imputato dal pubblico di essere uno zerbino della sua fidanzata. Proprio per questo motivo ha deciso di dedicare un capitolo a queste accuse: “Io non mi sono sentito un “sottone”. Se mi volete chiamare sottone non mi interessa. Se mi volete dare dello zerbino… Io sono così. Per me, non lo sono”.