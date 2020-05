Pago e Serena Enardu: Alessandro Graziani parla della loro rottura

Una delle coppie che negli ultimi mesi ha molto fatto parlare di sè, è quella composta dal cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e dall’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu. Tutto ha preso il via quando entrambi decisero di partecipare all’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, il reality delle tentazioni, dove le coppie mettono a dura prova il loro amore.

Serena, dopo 7 anni di amore con Pago, a “Temptation Island Vip” instaurò un legame speciale con il single Alessandro Graziani. Ciò, come ampiamente prevedibile, mandò Pago su tutte le furie e al falò di confronto finale, la coppia si disse addio. Quando poi il cantante ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, la Enardu si è riscoperta innamorata di lui e così hanno deciso di riprovarci.

Alessandro è stato tirato in ballo diverse volte, addirittura ebbe un confronto con Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, nello studio di “Uomini e Donne” e lì il giovane pallavolista confessò che con l’ex tronista si erano visti dopo Temptation e che non si sentivano dallo scorso gennaio. Pago ammise di sapere tutto e andò avanti con Serena.

Adesso Serena e Pago si sono nuovamente lasciati e Alessandro è intervenuto esprimendo la propria opinione. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, ha sempre espresso parole di stima e affetto nei riguardi di Serena e, intervistato dal magazine di “Uomini e Donne“, alla domanda su cosa pensasse della fine tra Pago e la Enardu, le parole di Alessandro sono state molto chiare.

Graziani ha dichiarato: “Sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. […] non ho mai più voluto cercarla da gennaio. Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti. Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subìto, ma non credo di far più parte dei loro problemi“.

Insomma Alessandro si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, ma preferisce non aggiungere altro e soprattutto non crede di essere più la causa dei problemi che riguardano l’ormai ex coppia composta da Serena Enardu e Pago. Graziani e la Enardu non si sentono più dal mese di gennaio e anche quella che poteva magari essere una bella amicizia, è stata interrotta.