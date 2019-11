"Temptation Island Vip": nuovi segnali tra Alessandro Graziani e Serena Enardu

Nonostante la seconda edizione di “Temptation Island Vip” sia terminata già da qualche settimana, si continua a parlare delle coppie in gioco e in particolare di quella formata dal cantante Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne“, Serena Enardu. Pago e Serena, sono stati la coppia più discussa e chiacchierata di questa edizione e l’epilogo negativo della loro storia ha alimentato critiche e consensi.

Andando con ordine, dopo i ventuno giorni trascorsi in due villaggi, separati, durante il falò di confronto finale, Pago e Serena hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore che durava da quasi sette anni. In particolare ciò che ha scatenato la gelosia di Pago è stata la forte vicinanza di Serena al single Alessandro.

Serena, durante la messa in onda dei suoi comportamenti, è stata vittima di numerose critiche da parte dei followers, addirittura anche con accuse pesanti, mentre Pago è stato sempre elogiato per il suo comportamento. Ciò che ha acuito i commenti negativi ad indirizzo della Enardu, è stato il fatto che una volta terminato il falò di confronto finale, lei si sia recata da Alessandro e i due si sono ripromessi di frequentarsi lontano dalle telecamere.

Quali siano, ad oggi, i rapporti tra Serena e Alessandro resta un mistero, sicuramente qualche segnale lo hanno lanciato, con Serena che durante un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, aveva dichiarato di voler tutelare Alessandro, e quest’ultimo sempre alla stessa rivista aveva dichiarato che Serena fosse la donna più coraggiosa del villaggio.

Dopo che i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e lasciato like sotto le loro foto, ecco che un nuovo mattoncino viene fissato, utile per comprendere in che rapporti siano oggi i due. Il segnale arriva direttamente da Alessandro, che ha pubblicato un video nel quale dichiara di accettare le critiche, ma invita i followers a non arrivare ad offendere.

Che il riferimento fosse a Serena appare chiaro, dato che è stata lei ad essere bersagliata proprio dai followers. Certo è che risulta difficile per entrambi rendere pubblica una relazione dopo quanto accaduto, ma i segnali di una vicinanza tra i due appaiono sempre più eloquenti e limpidi. Non resta che attendere eventuali sviluppi.