Nathalie Guetta confessa i suoi segreti: "Mi innamoro di quelli più giovani"

Con la sua meravigliosa parlata napoletan-francese e il suo particolare modo di esprimersi, Nathalia Guetta si racconta in una lunga intervista svelando aspetti molto interessanti della sua vita. La famosa attrice, notevolmente amata per la sua strepitosa partecipazione alla fortunata fiction “Don Matteo“, porta da vent’anni in scena il personaggio di Natalina che ha permesso all’artista di conquistare la fama nazionale.

Direttamente dal suo avvolgente Saint Germain Des Près, nel cuore di Parigi, Nathalie coinvolge tutti con le sue più intime confidenze, soprattutto inerenti all’amore. In particolare, l’attrice si è soffermata a discutere sulla sua mania di approcciarsi con uomini molto più giovani di lei: “Non so come mai ma nella mia vita da un certo punto in poi ho sempre avuto amori con uomini più giovani di me. Vedo il nostro presidente Macron che a 18 anni si è innamorato di una donna molto più grande di lui. Uno potrebbe pensare che sia folle e incredibile. Oggi non me la sentirei proprio di avere una storia con un uomo di 30 anni. Non per moralismo ma perché mi metterebbe un malessere enorme. Per me gli uomini di quell’età sono come dei pupazzetti”.

Nonostante i suoi dubbi nel proseguire con la serie, annunciando più volte il suo addio, l’amata attrice ha deciso di continuare a raccontare le avventure della tenera e dolce perpetua che collabora con Don Matteo. Tra un segreto e l’altro, Nathalie ha raccontato un aneddoto molto emozionante relativo al suo rapporto con la fiction, che ha permesso all’attrice di rivalutare la sua posizione: “Sono ritornata sulla mia decisione come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare una nuova serie. Terence Hill è stato adorabile. Mi ha detto che la troupe mi vuol bene. E così tutti quanti. E io mi sono sentita una meno di niente perché ero stata pronta ad abbandonarli”.

In questa speciale occasione, Nathalie ha presento anche il suo primo romanzo dal titolo “Dodici in caso di stress”, che la vede per la prima volta nelle vesti di scrittrice. Il libro porta il lettore nel magico mondo di Nathalie: tra gatti fumatori, cani conviventi, e il fascino della bellezza parigina. Questo nuovo progetto lavorativo, si aggiunge alla lunga carriera dell’artista che è stata molto ammirata anche per la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”.

Rappresentando una delle ballerine più improbabili ed amate della storia del talent show, Nathalie ha mostrato il lato più dolce e determinato della sua personalità che è stato molto apprezzato dal vasto pubblico di Rai 1. Sorella del famosissimo dj e produttore discografico David Guetta, Nathalie onora e conferma l’enorme talento contenuto nella sua bella famiglia, ricca di grandi artisti.