Don Matteo 12, slitta la quinta puntata prevista per il 6 febbraio per dare spazio al Festival di Sanremo

Continua a raccogliere enormi soddisfazioni e grandi riconoscimenti la fortunata fiction “Don Matteo“ che, puntualmente ogni giovedì, registra ascolti dal livello altissimo. Anche in questa dodicesima edizione, l’amato Terence Hill è entrato nei cuori dei telespettatori di casa Rai e, tra questi, sempre più giovani seguono le avventure del prete più amato d’Italia.

Purtroppo, tutti i seguaci della serie dovranno fare i conti con un cambio di programmazione da poco annunciato: la quinta puntata, prevista per giovedì 6 febbraio, slitta al 13 febbraio per lasciare il dovuto spazio al Festival di Sanremo. La settantesima edizione del Festival della canzone italiana, condotta da Amadeus, approda su Rai 1 dal 4 febbraio per poi terminare l’8 febbraio.

Le cinque serate che rendono onore alla musica italiana delineano una “grande pausa televisiva” che, più o meno apprezzata, scombussola i ritmi di tanti telespettatori. Come per tradizione molti programmi televisivi, provenienti anche da canali differenti, subiscono una variazione di programmazione per non essere sommersi dal grande successo della kermesse musicale che ogni anno mostra di possedere un vero e proprio “monopolio d’ascolti”.

Sfortunatamente per i tantissimi fan di “Don Matteo”, bisogna attendere una settimana per poter proseguire con le avventure dell’amato prete che ogni anno torna più forte di prima. Di fatto, l’esordio di “Don Matteo 12” ha sbaragliato la concorrenza conquistando l’attenzione di ben 7 milioni di fedelissimi spettatori e le successive puntate si sono assestate su una media di oltre 6 milioni, circoscritti in una soglia tra il 28% e il 32% di share.

Risultati notevolmente sorprendenti per questa longeva fiction che non risente minimamente il peso del trascorrere del tempo: annualmente il pubblico continua a seguire la serie con molta partecipazione, proprio come confermato dai dati Auditel. Anche in questa stagione, non sono mancati i colpi di scena che hanno reso più dinamica la storia dei tanti protagonisti. Molto apprezzato è stato il ritorno di alcuni volti storici della fiction come quello di Simone Montedoro, Giorgia Surina e Nadir Caselli che sono tornati per una puntata speciale.