Naomi Campbell pubblica uno scatto malizioso, subito arriva il commento di Flavio Briatore

Naomi Campbell, una delle top model più belle al mondo, ha deciso di fare sognare i suoi followers con uno scatto malizioso e provocante. Dopo una sfilata in passerella con tuta da ginnastica, ha raggiunto il suo hotel dove ha cambiato totalmente il suo outfit.

Infatti, se per esigenze di lavoro ha dovuto indossare una comoda tuta da ginnastica – che lei avrà senza dubbio trasformato in un capo sexy e sofisticato – una volta raggiunta la location per trascorrere la notte, Naomi ha deciso di allietare i fan con uno scatto che ha messo ancora più in evidenza la sua esplosiva e sensuale bellezza.

Lo scatto di Naomi Campbell che ha provocato la reazione di Flavio Briatore

La Venere Nera ha pubblicato un selfie con la sua chioma fluente che in parte copre il suo tonico decolleté, mentre una stellina copre quello che i suoi capelli non sono riusciti a nascondere del tutto. Insomma, la sua bellezza eterna fa girare ancora la testa.

Così la deve pensare anche l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, che ha apprezzato molto la fotografia della sua ex fidanzata e ha commentato con un semplice “Top” seguito da una faccina sorridente con gli occhiali da sole. In effetti, il commento serafico di Briatore ha colto nel segno, infatti con i suoi 49 anni, la Campbell è davvero ancora al top con il suo fisico e la sua eterna bellezza che fanno impallidire ragazze molto più giovani di lei.

La storia tra lei e Briatore risale al 1998, quando i due balzarono agli onori della cronaca rosa grazie alla loro relazione. All’epoca l’imprenditore era il team principal in Formula 1 e continuarono la loro relazione fino al 2003, quando decisero di dirsi addio. Tutt’ora Naomi considera Briatore il suo “tutore” e i loro rapporti sono rimasti serenie tranquilli, in totale amicizia.