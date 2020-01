Flavio Briatore difende il figlio Nathan Falco dagli attacchi degli haters

L’imprenditore milionario Flavio Briatore è in vacanza in Kenya in compagnia di suo figlio Nathan Falco, avuto dall’ex moglie Elisabetta Gregoracci. L’uomo ha postato su Instagram alcune foto del ragazzino, ormai adolescente e subito quest’ultimo è stato preso di mira e bersagliato dagli haters, a causa dei suoi chili di troppo.

Nonostante il matrimonio tra la Gregoracci e Briatore sia terminato da un po’, i due ex coniugi hanno comunque mantenuto un rapporto civile per il bene del loro bambino. A testimoniarlo è il fatto che i due hanno trascorso insieme il Natale con Nathan Falco. Per l’arrivo del nuovo anno però la famiglia si è separata e mentre Elisabetta è volata a Dubai in compagnia della sua amica Barbara D’Urso, Briatore ha raggiunto il suo resort in Kenya con Nathan Falco.

Per salutare l’arrivo del nuovo anno padre e figlio sono stati in compagnia di altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, come Paola Perego e suo marito Lucio Presta, il gruppo di amici spesso trascorre insieme le vacanze invernali. Tra una tintarella e un tuffo al mare, Flavio Briatore ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto che lo ritraggono in compagnia del figlio o quest’ultimo da solo.

E proprio Nathan Falco è stato bersagliato dagli haters in rete, i quali hanno commentato in maniera non proprio felice le sue foto. Sotto la lente di ingrandimento è finito l’aspetto del piccolo, il quale appare sovrappeso, con qualche chilo di troppo. I commenti non si sono risparmiati e c’è stato chi ha scritto: “Ma con tutti i soldi che avete, perchè riempite di merda il bambino come se fosse un bidone dell’umido?“.

Pronta e tagliente è arrivata la risposta di Briatore, il quale è intervenuto in difesa del figlio, mal digerendo i commenti negativi. La sua risposta è stata: “Bella faccia, tu sei spazzatura sfigato!!! Sei tu pieno di merda…Io ti cerco e ti trovo…“. Ancora c’è stato chi ha scritto: “Ma metterlo un pò a dieta no?” e ancora una volta Briatore ha risposto con estrema veemenza: “Tu dovresti rifarti la faccia visto la tua foto, cretina“. Insomma Briatore ha risposto per le rime a chi ha attaccato suo figlio, ma d’altronde si sa, ogni genitore possiede un innato senso di protezione nei confronti dei figli.