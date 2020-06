Morgan rilascia forti dichiarazioni sulla sua compagna

Il cantante e fondatore del gruppo musicale Bluevertigo Morgan – nome d’arte di Marco Castoldi – in ogni occasione fa discutere e parlare di sé a causa dei suoi comportamenti e delle sue azioni, come accaduto durante la settantesima edizione della manifestazione canora del Festival di Sanremo, che ha comportato la sua squalifica e quella del cantante Bugo.

Morgan, dopo essersi lasciato con la sua compagna Alessandra – dalla quale ha avuto una figlia, Maria Eco, nata il 17 marzo scorso – ha iniziato a frequentarsi con Angelica Schiatti, sua amica da circa 10 anni. Le sue parole rilasciate alla rivista “Huffpost” riguardo a come ha vissuto il periodo di quarantena obbligatoria a causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, hanno certamente fatto molto discutere per ciò che racconta della sua compagna.

Il cantante ha infatti dichiarato: “Ho avuto una strana reazione da parte della mia partner Angelica che si è completamente negata. Forse è stata lei a costruire tutto questo impianto. Credo sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è totalmente priva di emozioni”.

Morgan ha rivelato che non gli viene permesso di incontrare la sua fidanzata e, a suo avviso, vi è qualcosa di molto strano a riguardo, qualcosa che gli ricorda la vicenda di Giulietta e Romeo. Secondo Morgan, infatti, la famiglia della compagna è borghese e molto possidente e si è messa in mezzo per non far loro vivere la relazione sentimentale.

Il cantante ha infine commentato le dichiarazioni della sua ex compagna Asia Argento, riguardanti al fatto che gli augurava di essere un papà presente per Maria Eco, mentre per la loro bambina (Anna Lou) non lo è stato affatto. Morgan ha sottolineato come ogni cosa con l’ex compagna fosse una guerra e che lei era arrivata anche a picchiarlo durante il sonno.