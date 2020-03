Morgan di nuovo papà: è nata la terza figlia Maria Eco

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Una lieta notizia, quella della nascita di Maria Eco, che in molti sperano possa portare un po' di serenità nella vita nebulosa dell'artista milanese. I commenti dei fan, come al solito, non si sono fatti attendere e mi aggiungo alle congratulazioni ai neo genitori. Per quanto riguarda la scelta del nome, il cantante non si è smentito: molto originale, nel pieno del suo stile.