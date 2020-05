Miriana Trevisan: "Tra me e Pago è tornato il sereno"

La showgirl Miriana Trevisan è l’ex moglie del cantante Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre). Quest’ultimo ha partecipato insieme all’ex tronista e fidanzata Serena Enardu alla seconda edizione del reality di Canale 5 “Temptation Island Vip“, esperienza televisiva che ha comportato la conclusione della loro relazione sentimentale, visto il discusso avvicinamento che Serena ha avuto con il tentatore Alessandro Graziani.

Successivamente Pacifico Settembre ha anche partecipato nelle vesti di concorrente alla quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”, programma televisivo in cui ha avuto la possibilità di ricongiungersi con la bella sarda e ricominciare, pur con indecisioni ed alti e bassi, la loro storia d’amore.

Nonostante ciò, nel corso delle ultime ore Serena ha rivelato che la sua difficile e tormentata relazione sentimentale con Pago è definitivamente giunta al termine, per difficoltà caratteriali ed incapacità di trovare un punto di incontro. Motivazioni che portano i due a litigare molto spesso e a non andare d’accordo.

Pago dunque ha ufficialmente interrotto la storia d’amore con l’ex tronista ma ha riallacciato i rapporti con l’ex moglie, Miriana Trevisan, tanto da dormire a casa sua. Attraverso una lunga intervista per il settimanale “Nuovo” la showgirl ha infatti rivelato come tra lei e l’ex marito sia tornato il sereno. Questo ha avuto particolare significato per il loro figlio, Nicola, che in questi mesi ha sentito molto la mancanza del papà.

Attraverso questo incontro i due ex coniugi hanno avuto modo di chiarirsi e Pago ha rivelato come l’attenzione degli autori del GF Vip fosse rivolta principalmente alle dinamiche di coppia e per questo motivo non sono state fatte sorprese riguardanti il figlio. Miriana ha infine confidato che non è stato particolarmente facile per il figlio, che non ha avuto la possibilità di sentire ogni sera il padre e incontrarlo come d’abitudine.