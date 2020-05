Miriana Trevisan smentisce un ritorno di fiamma con Pago: "Tra noi solo un gentile rapporto"

Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la separazione tra l’artista Pago e Serena Enardu. Ad annunciare questa decisione è stato l’ex volto di “Uomini e Donne“, che sui social network ha dichiarato di avere avuto una lite furibonda con il cantante a tal punto di non poter tornare più indietro.

Per il momento però non si conoscono i motivi di questa rottura. Sia Pago che Serena Enardu sono rimasti vaghi su questo argomento, ma non va escluso che nelle prossime settimane ne potremmo sapere di più in merito. Intanto, Miriana Trevisan, in un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, dopo poche ore dalla loro separazione, rivela che tra lei e Pago è tornato il sereno.

La precisazione di Miriana Trevisan

Sempre al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la Trevisan aggiunge che Pago, in queste settimane, ha dormito da lei, così il cantante è riuscito ad avere un po’ di tempo libero con il loro figlio Nicola. Ovviamente da queste rivelazioni sono scattate le indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma, ma Miriana Trevisan ferma immediatamente la voce.

Infatti, come riporta il sito “Novella 2000“, Miriana Trevisan ha fatto pace con Pago solamente per dare un po’ di serenità al figlio, ma per il momento esclude categoricamente una loro storia d’amore: “Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo. Leviamo ogni dubbio”.

Intanto i social restano ancora incandescenti, poiché nelle ultime ore Serena Enardu ha lanciato una frecciatina piuttosto chiara nei confronti di Pago: “Bisogna agire, bisogna fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose, perché se no le cose rimangono come sono. È così la vita. E quindi adesso mi metto all’opera perché quelli tra un po’ spariscono”.