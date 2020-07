Milano, Ibrahimovic a cena con Diletta Leotta in segreto

Nuovo amore per Diletta Leotta? Dopo la fine della storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, sembra che Diletta Leotta abbia ritrovato il sorriso in compagnia di un’altra persona. Un nuovo triangolo amoroso sta per incendiare le testate giornalistiche e le riviste di gossip e sicuramente farà molto discutere. La bella giornalista sportiva pare abbia lasciato il pugile ventottenne e sia stata avvistata, ad una festa prima e durante una cena poi, con Zlatan Ibrahimovic.

Quella con Scardina sembrava una bella storia d’amore, stando alle tantissime foto che i due amavano pubblicare sui loro profili Instagram. Gli ultimi post risalgono allo scorso 5 luglio e li ritraevano abbracciati a bordo di uno yacht, ma qualcosa si è evidentemente rotto tra i due ed il motivo sembra essere proprio il noto calciatore Ibrahimovic. Adesso Scardina, recentemente in lutto per la morte del nonno, si trova ad Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze con alcuni amici.

Stando alle ultime indiscrezioni del settimanale “Chi”, i paparazzi hanno beccato Diletta Leotta e l’attaccante del Milan insieme a cena in un famoso locale di Milano lo scorso mercoledì sera. La giornalista è arrivata insieme a due amiche, lui invece è venuto da solo, accompagnato dal suo autista, dopo la fine della partita contro il Parma, giocata e vinta a San Siro.

I due sono rimasti seduti ad un tavolino fino all’una e mezza del mattino, un orario che lascia pensare che Diletta e Zlatan non stavano di certo discutendo di questioni di lavoro. Ricordiamo infatti che i due sono i testimonial di “Buddyfit”, ovvero l’app per allenamenti da fare in casa.

Il noto attaccante del Milan sta vivendo da solo questi mesi a Milano, dal momento che la sua famiglia è rimasta a Stoccolma. Dopo la cena con Ibrahimovic, Diletta Leotta invece ha lasciato Milano per ritornare a godersi l’estate nella sua Sicilia.