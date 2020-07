Diletta Leotta e Scardina, la fine del loro rapporto: la festa insieme a Ibrahimovic

A quanto pare le varie voci che volevano una forte crisi tra la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, e il pugile Daniele Scardina, erano oltremodo fondate, tanto che i due sono giunti alla fine del loro rapporto. Sembra che sia dunque completamente finita per i due ragazzi, dopo una storia durata poco più di un anno.

A confermare il tutto è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, la stessa rivista che, ai tempi in cui la Leotta stava iniziando a frequentare Scardina, aveva già spifferato che tra i due correva qualcosa di speciale; sembra dunque che il giornale di Signorini sia sempre molto aggiornato riguardo il mondo della Leotta.

A confermare questa ipotesi sono state le azioni di entrambi i protagonisti; se da un lato infatti la Leotta ha di recente partecipato a una festa in quel di Milano, dove erano presenti gli amici di Diletta e anche il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, dall’altro c’è King Toretto che invece ha deciso di prendere un volo per le isole Baleari, in compagnia dei suoi amici, per trascorrere una vacanza di assoluto divertimento, magari con l’intento di dimenticare Diletta.

È bene precisare che non esiste alcun flirt tra Zlatan e Diletta, ma solo un sincero e limpido rapporto lavorativo, in quanto i due personaggi hanno lavorato insieme per uno spot pubblicitario. Resterebbe solo da capire se questa separazione è un qualcosa di definitivo oppure ci sono dei margini per poter ricucire un legame che sembrava davvero solido e genuino.

A quanto pare questa estate 2020 non perdona le coppie, dopo la rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia di Diletta e Daniele appare la seconda nella classifica dei rapporti andati in frantumi nel periodo post lockdown. Non si hanno ancora notizie certe del reale motivo della fine di questa storia, non resta che attendere qualche aggiornamento dai diretti interessati.