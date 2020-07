Diletta Leotta è di nuovo single? E’ finita la storia con Scardina

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono detti addio? Questo sembra dalle ultime rivelazioni uscite sul profilo ufficiale Instagram di Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale “Nuovo“. Non è durata, quindi, quella che sembrava essere una storia di passione sconvolgente tra il pugile e la bella presentatrice.

La notizia shock, lanciata da Signoretti attraverso un’immagine postata su Instagram e tratta dal suo settimanale dove si vedono i due ragazzi e la semplice scritta: “Diletta e King Toretto: è finito l’amore“, sta rimbalzando in tutto il web. Molta sorpresa, soprattutto considerando quanto i due sembravano affiatati anche durante il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati

Un campanello di allarme c’era però stato: i due erano spariti dai social, dove invece prima erano molto presenti con foto postate per i loro fan. Al momento non arriva nessuna ufficialità in merito alla questione, né dalla Leotta né tantomeno da Scardina. Questo potrebbe far pensare ad una pausa di riflessione temporanea, anche se l’affermazione di Signoretti porta da tutt’altra parte.

L’ultima volta che sono stati avvistati insieme è stato durante un trekking in montagna, nei pressi del Lago di Como. Allora sembravano molto in sintonia, infatti passeggiavano mano nella mano e arrivati in vetta, ammiravano il panorama insieme. Scardina e la Leotta si sono consosciuti nel 2019 e la freccia dell’amore l’ha scoccata Gué Pequeno, si sono incontrati per caso grazie a impegni lavorativi ed è stato subito amore: la loro passionale storia, ha riempito siti web e riviste di gossip. Anche loro in più occasioni hanno confermato quanto fosse bollente la loro relazione.

Un anno che sembrava essere il primo di una lunga storia d’amore, invece evidentemente qualcosa non ha funzionato a livello di compatibilità carateriale o di obiettivi di vita. Aspettiamo di sapere meglio come sono andate le cose dai diretti interessati, appena rilasceranno qualche dettaglio in più.