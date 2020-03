Maurizio Costanzo insinua: "La lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è finta"

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono due conduttori televisivi che in passato hanno condiviso, per diversi anni, l’esperienza di una conduzione congiunta de “I fatti vostri“, in onda su Rai 2. Improvvisamente però i rapporti tra i due si sono incrinati e la presenza in Rai di Adriana è stata messa in forte discussione, tanto che la Volpe non ha perso occasione per passare a Mediaset e difatti oggi è una concorrente del “Grande Fratello Vip“.

I rapporti con Magalli nel tempo si sono deteriorati sempre più, tanto che ovunque in televisione, sui giornali, si parla della loro lite e naturalmente il discorso non poteva passare inosservato al “Grande Fratello”. A più riprese si è pensato che Magalli potesse entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con la sua nemica Adriana, ma al momento tutto tace.

Ciò che è certo però è che diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono pronunciati sulla faccenda, uno tra tutti Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, attraverso la rubrica che cura sul settimanale “Chi“, ha insinuato che la lite tra Magalli e la Volpe possa essere tutta una farsa.

L’intervento di Costanzo è seguito ad alcune domande che i lettori gli hanno posto e la sua risposta è stata chiarissima: “Non so chi abbia ragione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, ma so che del loro litigio si parla ormai da molto tempo. Che sia voluto? Non so nemmeno se sia vero che siano ricorsi alle vie legali“.

Costanzo ha insomma insinuato che sia tutto finto e ciò ha naturalmente insito il dubbio nei lettori. Il giornalista ha poi aggiunto di essere stanco di tutte queste discussioni e ha poi aggiunto: “Personalmente li inviterei a provare a dimenticare e, magari, a tornare a lavorare insieme. Un obiettivo comune appiana molti contrasti“.

Insomma se fosse vera la lite, Maurizio ha dato un consiglio a Giancarlo e Adriana, ovvero quello di riprovare a lavorare insieme per cercare di appianare tutte le divergenze. Sicuramente questa potrebbe essere una trovata pubblicitaria orchestrata ad hoc dai diretti interessati, ma è pur vero che si tratta di due conduttori amati e stimati e che di certo non hanno bisogno di questi sotterfugi. Ciò che è certo è che oggi Adriana è passata a Mediaset e all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” è uno dei personaggi che ha più lasciato il segno.