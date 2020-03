Maurizio Costanzo, duro intervento su Clizia Incorvaia: "Ha sbagliato anche fuori dal GF Vip"

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Clizia Incorvaia ha sbagliato alla grande. Ma ha chiesto scusa e si è resa conto del suo errore, ora dover anche utilizzare un basso profilo per una ragazza così giovane mi sembra un po' esagerato. Anche se il video in cui diceva - nella sauna con Patrick - che magari quel termine sarebbe diventato un tormentone come il suo "crotalo" - quando Patrick invece l'ha bloccata facendole capire che erano due cose molto diverse - ecco, forse mi viene da pensare che non si sia pentita più di tanto ma che abbia solo fatto quello che tutto si aspettavano facesse. Forse questo intendeva Costanzo?