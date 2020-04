Maria De Filippi parla del nuovo format di U&D e rivela un inedito su Tina

“Uomini e Donne“, il dating show più popolare ed amato dal pubblico televisivo, è tornato in onda dopo la sospensione di circa sei settimane in ottemperanza alle indicazioni incluse nel decreto governativo, dove s’impone il distanziamento sociale. Facendo seguito a tali disposizioni per i protagonisti sarebbe stato impossibile incontrarsi ed organizzare delle esterne.

Maria De Filippi ed il suo team di lavoro hanno però riformulato il programma, prevedendo stavolta che il corteggiamento avvenga in modo virtuale attraverso chat e video. Nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Nuovo Tv“, Queen Mary ha commentato il cambiamento del format di “Uomini e Donne”.

Maria De Filippi rivela un inedito su Tina Cipollari

“Sono tempi in cui ci sarà sicuramente una televisione diversa e per forza di cose ci abitueremo anche a vederla diversamente“, ha dichiarato la celebre conduttrice in quota Mediaset. Incalzata dalle domande del giornalista, la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato anche un retroscena inedito riguardante la presenza dell’opinionista Tina Cipollari, altra figura predominante ed indispensabile del dating show, in tal senso le sue parole: “All’inizio si pensava che non ci fosse posto per Tina Cipollari in questa nuova versione del programma”.

Maria ha poi aggiunto: “Senza Tina non sarebbe più ‘Uomini e Donne’“. La presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti sta diventando importante e determinante, non solo per dare vivacità e ritmo ad un programma che altrimenti risulterebbe monotono, lento e noioso, ma anche per assicurare la leggerezza, la gioiosità e l’ironia che ha fatto di “Uomini e Donne” – vecchia versione – uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano.

Nel corso dell’intervista, Maria si è lasciata andare anche a delle considerazioni sul talent “Amici”, infatti sembra che la conduttrice sia in vena di cambiamenti nel corpo insegnanti della scuola di giovani talenti. Anche in questo caso potrebbe essere in discussione la futura presenza di Alessandra Celentano?

Nonostante l’insegnante di ballo sia stata un pilastro del programma, nell’ultima edizione ha avuto più di un aspro scontro con la conduttrice, dimostrando sempre di non aver certo un carattere facile. In diverse occasioni la Celentano si è scontrata anche con gli altri docenti della scuola di “Amici”, come Veronica Peparini e Luciano Cannito.