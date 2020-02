Mara Venier, matrimonio in vista: "Nicola me lo chiede tutti i giorni" e la verità sul malore a Domenica In

Un grande momento di successi lavorativi e di grandi soddisfazioni per Mara Venier. Dopo un periodo passato in sordina, è giunto il momento del riscatto per “Zia Mara” come ama farsi chiamare. La donna infatti ogni domenica riesce a fare degli ascolti strabilianti con il suo show “Domenica In“.

In un recente intervista al settimanale “Oggi” la Venier racconta del suo malore accaduto durante la diretta del succitato programma, proprio durante l’ultima puntata. Pare che infatti Mara si sia sentita male, accusando di malori e giramenti di testa. In maniera repentina è stato chiamato un medico che ha invitato la conduttrice a sdraiarsi nel suo camerino, ma la donna aveva rifiutato per via della sua diretta.

La Venier infatti aggiunge in merito: “Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia[..] non potevo abbandonare il pubblico.” La Venier inoltre commenta anche la conduzione di Amadeus del Festival di Sanremo, affermando che anche lei al suo posto avrebbe avuto non poche preoccupazioni e ansie, criticando però chi ha linciato il conduttore per la sua uscita poco felice riguardo la presentazione delle sue accompagnatrici femminili, aggiungendo: “Amadeus è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto.“

L’intervista vira poi su domande più personali, e sul rapporto con il suo compagno Nicola Carraro, e sulla eventuale data di un ipotetico matrimonio. La Venier a tal proposito scherza molto sull’argomento, ma aggiunge anche che se fosse per Nicola, la risposerebbe anche subito, tanto da chiederglielo ogni giorno.

La Venier a questo punto però elenca delle condizioni per il matrimonio, affermando: “Se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy.” Sembra dunque che Zia Mara abbia ottime intenzioni con il suo Nicola, e che molto probabilmente sarà possibile vedere i due di nuovo sull’altare.