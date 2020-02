Domenica In, malore per Mara Venier: interviene il medico

Puntata movimentata quella del 3 febbraio 2020 di Domenica In, dove la conduttrice Mara Venier ha accusato un improvviso malore, che ha richiesto l’intervento del medico. La conduttrice ha rivelato in diretta ciò che era accaduto qualche istante prima dell’inizio della trasmissione, quindi con la solita verve ha proseguito il programma, intervistando Iva Zanicchi, Vanessa Incontrada e Gianluca Grignani, ma anche commentando con alcuni ospiti le ultime news riguardanti il Festival di Sanremo 2020.

Chissà se a contribuire all’improvviso malessere accusato dalla conduttrice poco prima dell’inizo della trasmissione siano stati anche le ore piccole fatte la sera prima per festeggiare il compleanno del marito Nicola Carraro; una festa a cui hanno partecipato anche Peppino di Capri, Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi Marconi.

Malore per Mara Venier

I telespettatori hanno trovato in video una Mara Venier sottotono e con un filo di voce, insomma, molto diversa da come siamo abituati a vederla. Dopo aver intervistato Iva Zanicchi – che ha presentato la sua autobiografia – e Vanessa Incontrada – protagonista di una nuova fiction Rai “Come una mamma” – è stata la volta del cantante Gianluca Grignani, ma prima il colpo di scena.

Prima di iniziare l’intervista con il celebre cantante Mara ha infatti rivelato: “La voce è andata, e non solo la voce!” – quindi ha aggiunto – “c’è stato un momento in cui stavo per svenire, lo posso dire adesso che è ormai è superato, ed è arrivato il medico di corsa!“. La conduttrice ha poi proseguito rivelando che stava per andare in camerino a sdraiarsi, ma il senso del dovere e il rispetto nei confronti dei suoi ospiti così come per il pubblico l’ha indotta a tener duro e proseguire con la trasmissione.

La conduttrice, seppur visibilmente sottotono a causa probabilmente dell’influenza, ha portato a termine il programma, dove è stato ospite anche il giornalista Andrea Vianello, che oltre a raccontare i drammatici momenti riguardanti l’ictus che lo ha recentemente colpito, ha presentato il suo libro “Ogni parola che sapevo”, riguardante la sua terribile esperienza.