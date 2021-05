Lutto per Dayane Mello, è morta la madre

Non c’è pace per la modella brasiliana e ex gieffina, Dayane Mello. Quando era chiusa nella casa del “Grande Fratello Vip”, perse suo fratello a seguito di un incidente stradale, a soli 25 anni. Adesso è venuta a mancare anche la sua mamma. La signora Ivone Dos Santos era da tempo malata di cancro, una notizia che la stessa modella ha diffuso e dove i suoi numerosi fan si sono prodigati per aiutarla con una raccolta fondi.

Dayane aveva comunicato di non volere soldi e adesso ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram, la perdita della madre. Il segno di lutto ha accompagnato una lunga dedica indirizzata alla signora Dos Santos. É così che la Mello ha annunciato la dipartita della donna. Madre e figlia non sempre hanno avuto un rapporto idilliaco e di questo ne aveva parlato la stessa modella quando era nella casa di Cinecittà.

La Mello si era sentita abbandonata da sua madre, ma negli ultimi tempi avevano ripreso a comunicare e perdonarsi a vicenda. Quando la modella partecipava al GF, la donna aveva provveduto anche a farle avere un video messaggio nel quale le esprimeva tutto il suo amore. Nel lungo messaggio dedicato alla madre, Dayane esprime la sua amarezza nel non averla vista un’ultima volta e abbracciata.

Ricordiamo che la famiglia della Mello vive in Brasile, mentre la modella è in Italia. Nonostante la lontananza, le due sono comunque riuscite a fare una video chiamata e confidarsi tutto ciò che avevano nel cuore. Dayane ha esortato tutti a non lasciare che i rapporti con i propri genitori si deteriorino, ma al contrario vanno coltivati giorno dopo giorno perché poi non si ha tempo per recuperare.

Tanto è il dolore della modella, la quale ha così salutato la sua mamma: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo. Abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro. Peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più. Lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre“.