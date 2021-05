Dayane Mello, ennesimo dramma: sua madre ha un tumore

In molti di certo ricorderanno di quanto la famosa modella ed ex gieffina Dayane Mello abbia sofferto durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Mentre era intenta a vivere la sua avventura nel “Grande Fratello Vip” una nefasta notizia aveva letteralmente scosso l’animo e il cuore della modella, ovvero la morte di suo fratello Lucas.

Un tragico incidente stradale ha infatti portato via la vita di suo fratello e lei, data anche la sua permanenza nella casa, non ha avuto modo di poter dare l’ultimo addio al suo amato fratello. Poteva senza dubbio abbandonare il reality anzitempo, nessuno avrebbe potuto giudicare la decisione della Mello.

Ma in fin dei conti la decisione più saggia è stata quella presa dalla ragazza, ovvero di restare, dato che il paese versava in un periodo di restrizioni di partenze dovute al Covid, il suo viaggio per il Brasile avrebbe avuto non poche difficoltà. Dopo la notizia di Lucas, per la Mello si è presentata un’altra mazzata altrettanto grave; da poco la modella ha infatti pubblicato la triste notizia che sua madre è affetta da un tumore.

Un rapporto difficile quello di Dayane con sua madre, non sei più sereni e distesi, ma ha da poco affermato che forse avrà adesso modo di poter riallacciare un rapporto sfibrato negli anni. Ecco quanto dichiarato dalla ragazza: “Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro […] Vorrei essere davvero in grado di aiutarla“.

Con ogni probabilità questa volta Dayane prenderà il primo aereo per il Brasile, per poter riabbracciare di nuovo sua madre e tentare di ricucire un rapporto che, come prima accennato, con gli anni si era consumato, complice anche il passato difficile della giovane ex gieffina. Non resta a questo punto che attendere ulteriori risvolti della situazione, facendo un in bocca al lupo alla madre di Dayane per una pronta guarigione.