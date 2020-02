Luca Onestini, lontano dalla nonna che compie 100 anni. La colpa è del Coronavirus: "Supereremo anche questa"

Luca Onestini ha iniziato la sua carriera televisiva grazie a Maria De Filippi e al suo programma “Uomini e Donne”. Al “Grande Fratello Vip” invece ha trovato l’amore, durante il reality show infatti lui e la bellissima modella ceca Ivana Mrazova si sono follemente innamorati e continuano a viversi sereni la loro relazione.

Quell’edizione del “Grande Fratello” per Onestini non è stata solo galeotta, ma gli ha anche fatto conoscere Raffaello Tonon. Tra i due già ai tempi della convivenza forzata a Cinecittà si è creata una magica sintonia che ha conquistato il web grazie alle loro gag comiche. La loro amicizia è diventata anche una collaborazione lavorativa, infatti conducono una trasmissione radiofonica su Rtl 102.5.

Luca Onestini e le belle parole scritte per la sua nonna che compie 100 anni

Per Onestini, molto attaccato alla sua famiglia, è stato un colpo durissimo non poter raggiungere la sua nonna che ha compiuto la veneranda età di 100 anni. Purtroppo l’ex tronista di “Uomini e Donne” non può raggiungere la sua adorata nonnina per abbracciarla e farle gli auguri a causa dell’emergenza del Coronavirus, che non gli impedisce però di farle una dolce dedica via social, su Instagram.

“Oggi, nonna sono 100 anni… quante cose hai visto, quante ne hai passate… Vorrei essere lì con te, vorrei abbracciarti, vorrei stringerti forte forte e dirti grazie per avermi dato tutto l’amore possibile, oltre l’immaginabile, quell’Amore che solo le nonne possono dare” continua poi ricordando le giornate che hanno trascorso insieme fatte di risate, affetto e, trattandosi di una nonna, non potevano mancare “le zucchine ripiene e quel ragù fatto bollire per giornate intere…”, scrive commosso Onestini.

Poi rivela che, purtroppo, non potrà essere lì con lei a causa dell’ordinanza regionale emessa in seguito ai diversi contagi da coronavirus: “Non mi farebbero entrare da te. La vita è strana ma tu sei più forte, supereremo anche questa impasse e lo faremo presto e insieme. Auguri ancora, ti voglio un bene dell’anima nonna”.

Sotto al post si legge anche il commento di Gemma Galgani, la famosa dama del trono over di “Uomini e Donne”, che coglie questa occasione per dedicare amorevoli parole alla nonna di Onestini: “Che emozioni hai trasmesso – scrive Gemma con il suo solito entusiasmo quando si parla di amore, in ogni sua forma – Le nonne dico sempre sono le tegole protettive sulla nostra testa! Un forte abbraccio a te e alla nonna!”.