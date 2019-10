Pechino Express, Luca Onestini e Ivana Mrazova rifiutano: il motivo lo rivela Eleonoire Casalegno

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme da qualche anno e pare che siano stati ingaggiati per partecipare alla nuova edizione di “Pechino Express“, reality show in onda su Rai 2, nel quale otto coppie di personaggi famosi e non, dovranno superare delle prove di sopravvivenza e raggiungere una determinata meta in un viaggio di alcuni giorni.

Stando alle ultime indiscrezioni, Luca e Ivana all’ultimo avrebbero rinunciato a partecipare, proprio mentre stavano per apporre la firma sul contratto. I due ragazzi che si sono conosciuti all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, inizialmente erano solo amici, ma poi una volta fuori hanno approfondito il loro rapporto e oggi stanno insieme.

Negli ultimi tempi si è vociferato di una crisi tra i due, in quanto Ivana è tornata in Repubblica Ceca, suo paese natale, e Luca è invece rimasto in Italia. La crisi però è stata ufficialmente smentita dai diretti interessati e tutto è rientrato. La coppia è molto amata e seguita sui social e vanta un numero di followers molto elevato.

E proprio i social sembrerebbero essere il motivo che ha spinto Luca e Ivana a rinunciare alla partecipazione a “Pechino Express”, almeno così la pensa Elenoire Casalegno che ha fornito la sua versione circa il loro rifiuto. Durante una puntata di “Vite da copertina“, il programma che conduce su TV8 in coppia con Giovanni Ciacci, ha dichiarato: “Luca ha detti do “no” a “Pechino Express 8” perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni“.

Questo è quanto asserito dalla Casalegno, i diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito a tale faccenda, certo è che se questa fosse la verità, Luca avrebbe messo sul piatto della bilancia sia i proventi ottenuti dall’esperienza a “Pechino Express”, sia quelli ottenuti dalla sua attività sui social e i secondi hanno vinto sui primi.