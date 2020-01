Luca Onestini, i momenti difficili per via della vitiligine: "Che schifo! Copriti!", poi il grande cambiamento

Luca Onestini ha iniziato la sua carriera televisiva grazie alla partecipazione come corteggiatore di Clarissa Marchese a “Uomini e Donne“. Dopo quell’esperienza è diventato lui stesso tronista e ha scelto Soleil Sorgé la quale, una volta entrato nella casa del GF Vip, lo ha lasciato preferendogli Marco Cartasegna.

Ma il Grande Fratello gli ha fatto conoscere quello che tutt’oggi è il suo grande amore, Ivana Mrazova, la bella modella ceca che ha conquistato il cuore di Onestini. Da allora sono inseparabili e nei loro progetti futuri non mancano matrimonio e figli, anche se lo speaker di Radio 101 ha ammesso che per il momento si vogliono godere ancora la convivenza.

Rivelo, Luca Onestini racconta i problemi del suo passato con la vitiligine

Davanti a Lorella Boccia nel programma in onda su Real Time, Rivelo, Onestini ha raccontato nuovi particolari della vitiligine, la patologia che ha colpito le sue gambe e che comporta la perdita della pigmentazione della pelle causando zone dove manca la fisiologica colorazione dovuta alla melanina.

Nel passato di Onestini non sono mancati episodi che lo hanno molto provato, come ad esempio il triste commento del suo allenatore di calcio che lo costringeva ad indossare pantaloni a gamba lunga per coprire le gambe: “C’era un allenatore, testa di ca**o, che ce l’aveva con me e che diceva ‘tu cosa fai con questi pantaloni corti? Non vedi le gambe che hai? Che schifo, copriti’“, ha raccontato lui stesso. La sua reazione, però, non fu passiva: “Gli mangiai la faccia, avevo 15 anni“.

La forza dell’ex gieffino gli permise di non vedere mai questo inestetismo come un vero e proprio problema, anche grazie al supporto della famiglia: “Non l’ho mai visto come un problema. Sono stati i miei genitori che me l’hanno fatta prendere per il lato giusto”, osserva riconoscente Onestini.

Nel suo passato da modello in un concorso di bellezza, ricorreva a cosmetici per nasconderla temendo che la giuria e il pubblico non fossero pronti, ma non riconosceva il suo corpo. Infatti confessa che se oggi gli proponessero di prendere una pillola che potesse risolvere questo inestetismo, lui rifiuterebbe: “Se tu oggi mi mettessi una pillola qua e mi dicessi “mangiala che ti van via le macchie” non la mangerei, perché sono io quello“.