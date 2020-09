Luca Argentero e Cristina Marino convoleranno a nozze?

Sembra che il motivo per cui Luca Argentero e Cristina Marino non si sono ancora sposati sia il Covid-19, che a detta dell’attore non ha permesso loro di organizzare le nozze nel modo in cui avrebbero voluto. Il 20 maggio scorso la coppia ha concepito Nina Speranza e, come svelato a “Tv Sorrisi e Canzoni” dall’attore, il matrimonio avverrà quando ci saranno le condizioni ottimali per farlo.

L’attore dichiara che è da un po’ di tempo che pianificano di sposarsi: ha affermato che dopo che la Marino è rimasta incinta si è scatenata la pandemia mondiale, cosa che ha fatto slittare i progetti che avevano in mente. Argentero si è rivelato molto rispettoso delle regole in vigore. Infatti, ha chiarito che la festa di matrimonio si svolgerà con responsabilità, evitando qualsiasi tipo di assembramento e rispettando le norme di sicurezza.

Argentero nel frattempo si sta dedicando a ciò che sa fare meglio: l’attore. Dal 15 ottobre tornerà infatti su Rai Uno in “Doc – Nelle tue mani”. Sta inoltre continuando, insieme a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, il seguito di “Come un gatto in tangenziale”. A ciò si aggiunge il lavoro di padre, che il noto personaggio sta svolgendo al meglio. Si è definito, infatti, un “padre innamorato”.

Ha anche raccontato che cercano di spostarsi il più possibile, rispettando sempre le norme anticovid, per far capire alla figlia che la loro è una vita frenetica, ma esente da paranoie e paure. Tuttavia, la coppia si è dimostrata sempre più precisa e attenta.

L’arrivo della figlia sembra inoltre aver unito ancor di più la coppia, diventando la priorità su tutto. “Prima viene lei, poi veniamo noi” ha affermato Luca Argentero, dichiarando che grazie al loro affiatamento riescono ad alternare le faccende e a darsi il cambio quando uno dei due è stanco o non ha tempo.