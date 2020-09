Doc – Nelle tue mani: Luca Argentero annuncia la nuova data della messa in onda

È in arrivo sul piccolo schermo uno degli appuntamenti più attesi di questo autunno televisivo, ovvero la seconda parte della fiction Doc – Nelle tue mani, che nei mesi di marzo e aprile, ha ottenuto ascolti record per la messa in onda delle prime otto puntate, addirittura sfiorando anche i 9 milioni di telespettatori, con uno share intorno al 30%.

Come ormai noto, la serie fu interrotta a seguito della pandemia coronavirus, che non aveva consentito l’ultimazione delle riprese. Dopo la fine del lockdown, la troupe, nel pieno rispetto dei protocolli Covid, ha ultimato lo scorso mese di luglio la registrazione delle ultime scene, passando poi il prodotto al montaggio finale.

Era stato Luca Argentero, che nella fiction interpreta il dottor Andrea Fanti, ad annunciare sui social la conclusione delle riprese e a rimandare il pubblico all’autunno per la messa in onda della seconda parte, che sarà costituita da quattro serate, ognuna con due episodi.

In un primo momento la data nota per la messa in onda della seconda parte era giovedì 22 ottobre, ma ci ha pensato lo stesso Luca Argentero ad ufficializzare una sorpresa per tutti i fan, ovvero l’anticipo di una settimana.

Su una instagram stories, pubblicata sul profilo di Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore torinese, che apparirà nella copertina del prossimo numero della rivista del gruppo Mondadori, ha svelato la data della messa in onda della seconda parte di Doc – Nelle tue mani: “Finalmente ci siamo, dopo questa lunga pausa, da giovedì 15 ottobre ritorna Doc, su Rai Uno”.

Appuntamento quindi anticipato per conoscere come si evolverà l’intreccio amoroso che vede coinvolto il dottor Fanti, la sua ex moglie Agnese e la dottoressa Giulia. Nell’ultima puntata, complice l’amnesia di Andrea, i due ex coniugi si erano riavvicinati, mentre la dottoressa Giordano, non era riuscita nell’intento di ricordare al dottor Fanti la loro storia d’amore. Altre vicende poi riguarderanno gli altri personaggi della fiction e scopriremo l’evolversi del caso di malasanità con protagonista il dottor Marco Sardoni.