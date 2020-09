"Doc – Nelle tue mani" sta per tornare in tv: quando andrà in onda la prima puntata

La serie di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani” è stata una delle più apprezzate della scorsa stagione televisiva e ora, per la gioia dei telespettatori, sta per tornare in onda con la sua seconda parte. La fiction racconta la vera storia del Dottor Pierdante Piccioni, il quale perde 12 anni di memoria a seguito di un incidente e cerca in tutti modi di recuperare gli anni persi e tornare a ricoprire il suo ruolo di primario all’interno dell’ospedale.

In “Doc – Nelle tue mani” il ruolo del primario è ricoperto da Luca Argentero – nella serie Andrea Fanti – il quale perde la memoria a causa di un colpo di pistola sparatogli dal padre di un paziente, che riteneva il medico colpevole della morte del figlio.

Dopo il tragico avvenimento, Andrea deve cercare di scoprire la verità a proposito del suo tentato omicidio e nel frattempo vuole anche provare a riconquistare l’affetto della moglie e della figlia, dalle quali si era allontanato. Al termine delle prime quattro puntate della serie, Andrea non era ancora riuscito nel suo intento di scoprire la verità ed è proprio da questa ricerca che ripartiranno le quattro puntate conclusive della prima stagione della stagione.

Ad interrompere la messa in onda della prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” è stata, come per molte altre produzioni televisive e cinematografiche, lo scoppio della pandemia da coronavirus. A causa dello stop dei set, infatti, il cast non ha potuto portare a termine le riprese per diversi mesi: ora, però, tutto è pronto per questa nuova messa in onda ed è già stata anche rivelata la data in cui andrà in onda la prima puntata.

Giovedì 22 ottobre, al termine della seconda stagione di Nero a metà, partirà la seconda parte di “Doc – Nelle tue mani”, che terrà compagnia ai milioni di fan della serie, fino a giovedì 3 dicembre quando finalmente si scoprirà cosa è accaduto al Dottor Fanti.