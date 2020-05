Litigio social tra Serena Enardu, Miriana Trevisan e Deianira Marzano

L’ex tronista Serena Enardu e il cantante Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) hanno sicuramente fatto molto parlare di sè nel corso delle ultime ore. La bella sarda ha infatti rivelato, attraverso alcune Instagram stories, che la loro relazione sentimentale è definitivamente terminata a causa di incomprensioni caratteriali ed incapacità a trovare un punto di incontro.

Serena e Pacifico si erano ricongiunti pochi mesi fa all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, facendo molto discutere i telespettatori che non hanno particolarmente apprezzato questo ritorno di fiamma. L’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, ha prontamente parlato della fine della relazione sentimentale attraverso una lunga intervista per il settimanale “Nuovo“, in cui ha rivelato che tra lei e l’ex compagno è finalmente tornato il sereno.

Serena ha dunque pubblicato sul suo profilo Instagram personale alcune stories in cui ha pesantemente attaccato le persone solite parlare delle vicende ed esperienze personali altrui. Queste le sue parole: “C’è chi deve parlare sempre dei c***i degli altri per poter far vedere la propria faccina tutta rifatta”. Secondo molti fan, le parole dell’ex tronista sono indirizzate principalmente a Miriana Trevisan.

Nel mentre però si è inserita nella vicenda anche l’influencer Deianira Marzano (che aveva commentato attraverso alcune Instagram stories l’intera situazione), sostenendo di essere lei la persona verso la quale sono rivolte le accuse di Serena e sottolineando anche come a suo avviso non si possa attaccare una persona per il suo aspetto fisico.

L’ex showgirl del programma televisivo “Non è la Rai” ha infine commentato la complicata vicenda affermando attraverso il suo profilo Instagram personale che la sua relazione sentimentale con Pago è terminata oltre otto anni fa e a legare i due in questo momento c’è un gentile rapporto finalizzato alla migliore crescita per il loro bambino, Nicola.