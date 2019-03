L’Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli rompe il silenzio: "Chi non ha amore dentro vuole toglierlo agli altri"

Anche quest’anno sulle spiagge dell’Honduras un ciclone si è abbattuto e sta producendo danni a non finire. Se nella scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” a tenere banco era stata la vicenda del canna-gate, quest’anno a far parlare è stato il video messaggio di Corona diretto a Riccardo Fogli, reputato dai più un momento di crudeltà che poteva essere risparmiato.

Mediaset sta correndo ai ripari, tra licenziamenti e provvedimenti, soprattutto dopo che “Caffè Borbone” ha fatto marcia indietro e ha deciso di abbandonare la sponsorizzazione del programma. In molti però si stanno chiedendo come mai la diretta interessata, Karin Trentini moglie di Fogli, non faccia nulla per rassicurare suo marito.

In effetti la donna non è mai comparsa in tv, come ha sottolineato anche l’opinionista Karina Cascella, ma ha voluto lanciare un messaggio direttamente dalla sua pagina Instagram. Qualche giorno fa è comparsa sul suo profilo una foto di lei con Riccardo Fogli teneramente abbracciati.

Le parole di Karin Trentini

“Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà (con un cuore rosso n.d.r.) se ti avessi qui sarebbe diverso sarei più forte“, per poi aggiungere un hashtag “#chinonhaamoredentrovuoletoglierloaglitri”.

Karin ha deciso di disabilitare i commenti, quindi pur essendo stata visualizzata da quasi 3.000 utenti, nessuno ha avuto la possibilità di dire la sua. In molti stanno aspettando un segno dalla donna e pensando che sarebbe il caso di far arrivare anche un segnale a Fogli, desolato e sconsolato su “L’Isola”.

Intanto Corona ha chiesto venia per il suo atteggiamento nel video messaggio, e ha fatto sapere che Mediaset ha scelto gli spezzoni da mandare in onda, in quanto il filmato integrale era molto più lungo rispetto a quello che si è visto su Canale 5.

Anche Celli ha smentito le voci di questo tradimento, lo ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso. Ora, l’unica voce che si sta aspettando di ascoltare è quella della moglie Karin e , forse, presto deciderà di dire la sua.