L’Isola dei Famosi, Karina Cascella difende la Marcuzzi. Sulla moglie di Fogli: "La sua assenza pesa più di un macigno"

Dopo la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi si è alzato un polverone mediatico intorno al reality show. Il tornato Corona ha devastato di nuovo gli equilibri televisivi dopo il suo video-messaggio diretto a Riccardo Fogli e riguardante il presunto tradimento della moglie, tradimento che secondo l’ex re dei paparazzi continuava da ben 4 anni.

Questo intervento è stato giudicato da molti troppo forte e per questo anche la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata inondata da critiche per non aver evitato questo momento così imbarazzante e difficile a Riccardo Fogli. In mezzo al coro di proteste è uscita una voce in sua difesa, quella di Karina Cascella.

L’opinionista di Barbara D’Urso ha preso le parti della Marcuzzi: “Discuto i modi e i toni del video di Corona. Poteva essere più gentile, cercare in tutti i modi di trovare un capro espiatorio per manifestare la propria indignazione su tutta la questione, offendendo in maniera assurda e eccessiva la conduttrice, mi pare altrettanto irrispettoso” e continua giustificandola perché secondo la sua opinione altro non faceva che il suo lavoro: “Quando escono certe notizie non si può fare finta di nulla. È brutto leggere messaggi così brutti sui social, che si tratti di Alessia o di qualsiasi altra conduttrice”.

L’attacco di Karina Cascella alla moglie di Riccardo Fogli

La Cascella passa al nocciolo della questione che, sempre secondo il suo punto di vista, non sarebbe da ricercarsi né in Corona, né nella Marcuzzi, bensì in Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli e protagonista silenziosa di questa controversa vicenda: “E se c’è qualcuno che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, anche solo per dire che si tratta di una bufala, questa è la moglie di Riccardo Fogli. Perché le chiacchiere non vengono fuori dal niente. Io proteggerei il mio mettendoci la faccia […]“.

Al momento, infatti Karin non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, al contrario il suo presunto amante si è già seduto in diversi salottini televisivi e questa decisione viene commentata: “La sua assenza in TV pesa più di un macigno“.