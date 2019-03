L’Isola dei Famosi, lo sponsor Caffè Borbone interrompe la collaborazione dopo il caso Riccardo Fogli

Dopo l’edizione 2018 del reality show “L’Isola dei Famosi” – tristemente ricordata per il caso cannagate sollevato grazie alle accuse di Eva Henger contro Francesco Monte, reo secondo l’ex pornostar di aver acquistato e consumato sostanze illecite in Honduras in una fase di pregioco – anche l’edizione 2019 del celebre format sembra destinata a suscitare scalpore oltre che polemiche per il caso riguardante Riccardo Fogli, tanto da inorrodire non solo l’opinione pubblica, ma anche lo stesso top management del Biscione che è sceso prontamente in campo per prendere provvedimenti contro alcuni autori e il capo struttura del programma.

Da giorni le malelingue del gossip e diversi programmi televisivi hanno riportato del presunto tradimento di Karin, la moglie di Riccardo Fogli, attuale naufrago de “L’Isola dei Famosi”, rumors alimentati da alcune dichiarazioni di Corona che asseriva di avere le prove di tale infedeltà. La produzione del reality ha pensato di portare la questione davanti al diretto interessato, obbligandolo a visionare un video messaggio registrato da Corona, dove sostanzialmente confermava quanto detto in precedenza, cioè l’infedeltà della moglie di Fogli, e non solo.

Caffé Borbone finisce la sponsorship all’Isola dei Famosi

Portare in tv fatti così delicati e privati, infierire contro una persona che in quel frangente si trovava in un momento di debolezza e fragilità fisica oltre che emotiva, è stata a detta di molti telespettatori e non una cosa odiosa da vedere, insopportabile da guardare, ingiusta e disuamana da sopportare.

Insomma si da subito sono stati in tanti a prendere le difese di Riccardo Fogli, che comprensibilmente è scoppianto in un pianto desolante e disarmante pur rimandando al mittente ogni tipo di fosca insinuazione circa la fedeltà della moglie, così come a demonizzare questo tipo di tv trash, ma altri sono andati anche oltre.

Come è successo anche lo scorso anno al reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello” dove a causa del comportamento di Baye Dame – che aveva usato violenza verbale nei confronti della sua coinquilina Ayda Nizar -, gli sponsor avevano abbandonato il programma dissociandosi così da un certo tipo di comportamento, anche quest’anno è accaduta la stessa cosa.

Notizia dell’ultima ora è infatti che lo sponsor della trasmissione “Caffé Borbone” ha deciso di non proseguire più con la collaborazione con “L’Isola dei Famosi”, chiarendo in un comunicato stampa che: “In seguito alle circostanze nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Caffè Borbone non sarà più sponsor. Abbiamo scelto di non sponsorizzare più L’Isola dei Famosi dopo gli ultimi aggiornamenti”.