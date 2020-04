Licia Nunez, il commento dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip: "Per un attimo ho pensato a un pesce d’aprile"

Una delle eliminate nella semifinale de “Il Grande Fratello Vip“ corrisponde al nome di Licia Nunez che è rimasta sorpresa da questa uscita, dopo tre mesi nella casa di Cinecittà. La modella è stata battuta al televoto da Antonella Elia e Paola Di Benedetto, ma ha fatto intendere di non essersi subito capacitata di questo risultato che l’ha visto fuori dalla finale.

Queste sono state le sue parole al riguardo che confermano la sua delusione dopo un percorso importante: “Per un attimo ho pensato a un pesce d’aprile”. La conduttrice ha spiegato che, all’inizio, non credeva si potesse trattare della verità in quanto si è impegnata per arrivare fino in fondo alla competizione, ma il parere del pubblico è stato differente.

L’uscita di una delle protagoniste indiscusse

La Nunez ha continuato dicendo che voleva a tutti i costi essere la vincitrice del reality show. Lo confermano tali dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio nel momento in cui ha commentato l’eliminazione con il presentatore Alfonso Signorini: “Ci tenevo molto”. C’è stata grande sorpresa anche tra i telespettatori per l’uscita di Licia che rappresenta un colpo di scena.

Nelle settimane precedenti si parlava di Licia Nunez tra le possibili favorite alla vittoria finale ed è arrivata la protesta da parte del pubblico dopo questo risultato inaspettato. Nel frattempo, sulla propria pagina di Instagram, Licia Nunez ha voluto condividere con i fan la sua avventura a Il Grande Fratello Vip, attraverso un post: “Un percorso lungo un’emozione, il mio, il vostro”.

Ci sono stati messaggi di sostegno a favore dell’ex concorrente, dove è stato sottolineato che è lei la vincitrice morale. Allo stesso tempo, dopo l’uscita di una delle protagoniste di questa edizione, rimane l’incertezza sul vincitore finale e il pubblico sarà chiamato a scegliere tra Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati.