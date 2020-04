Grande Fratello Vip, i nomi dei finalisti di questa quarta edizione

Nelle scorse puntate del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, i telespettatori da casa hanno deciso, tramite il televoto, di portare in finale sia Sossio Aruta che Aristide Malnati. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché nella semifinale vengono decretati altri due finalisti.

La terza finalista di questa edizione del “GF Vip” viene decretato in un televoto tutto al femminile composto tra Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Prima di tutto Alfonso Signorini decreta il nome della eliminata, cioè Licia. Nonostante l’epilogoo, l’attrice si dichiara molto felice per il percorso fatto: “Ringrazio per questa opportunità ringrazio il pubblico che mi ha permesso di arrivare fin qui, ognuno di loro mi ha dato qualcosa”.

Prima che Licia Nunez uscisse dagli studi di Cinecittà, Alfonso Signorini svela anche la concorrente più votata, cioè Paola Di Benedetto. L’ex madre natura è davvero incredula per l’esito della nomination, ma Alfonso Signorini si complimenta con lei ammettendo di essersi goduto il suo percorso. Antonio Zequila, presente negli studi di Cinecittà, ha dichiarato che per lui Paola non meritava la finale del “GF Vip”.

Nel terzo televoto il pubblico decide di eliminare Teresanna Pugliese, che lascia la Casa con un pizzico di amarezza. In finale anche Paolo Ciavarro che, incredulo, dichiara: “Sono felice, ringrazio il pubblico in maniera pazzesca. E come sempre quando sono emozionato, resto con poche parole”.

Ed ora restano due posti disponibili: i concorrenti che si contendono l’accesso all’ultima puntata sono Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. A decidere la sorte dei tre concorrenti sarà sempre il pubblico da casa, che ha a disposizione una settimana per scegliere il preferito.