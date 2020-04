Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa parla di Adriana Volpe: "Negli ultimi giorni si chiudeva in bagno a vomitare"

La modella brasiliana Fernanda Lessa ha chiuso da pochi giorni la sua avventura al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. L’ex gieffina è stata eliminata dal televoto da Antonella Elia e Licia Nunez.

Una esperienza tutto sommato positiva, anche se è stata accusata di aver fatto dei riti religiosi nei confronti di Antonella Elia. Ormai però questa vicenda sembra essere solamente un lontano ricordo, poiché nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, dichiara di voler arrivare ad un punto d’incontro con l’ex valletta di Raimondo Vianello.

Le parole di Fernanda Lessa su Adriana Volpe

Ciò che più colpisce di questa sua intervista sono delle dichiarazioni rilasciate da Fernanda Lessa su Adriana Volpe. Come ben sappiamo, l’ex volto di “I fatti vostri”, trasmissione in onda su Rai 2, ha dovuto abbandonare di sua spontanea volontà il “Grande Fratello Vip” a causa della scomparsa del suocero Ernesto Parli, ex presidente del FC Chiasso.

Su Adriana Volpe, però, Fernanda Lessa rivela alcuni dettagli che, per ovvi motivi, non sono mai stati mostrati dalle telecamere del “GF Vip“, ma fanno capire la sofferenza della conduttrice in quel periodo: “L’ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”.

Mentre su Antonella Elia, nonostante abbia avuto dei durissimi scontri nella Casa, si dichiara ancora speranzosa che possa nascere una amicizia: “Non conosce vie di mezzo, o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”.

Nel finale di intervista parla anche di altri concorrenti del “Grande Fratello Vip“, definendo Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Andrea Denver come dei strateghi che pensano solamente ad andare il più avanti possibile nel gioco.