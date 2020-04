Grande Fratello Vip, Sossio Aruta tenta di chiarire con Teresanna Pugliese chiedendo scusa al marito

Alla vigilia della semifinale del “Grande Fratello Vip“, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si sono resi protagonisti di una lite furente. I due in realtà sono entrati in conflitto sin da subito, ma negli ultimi giorni i loro rapporti sono diventati ancora più tesi.

La loro ultima lite nasce quando Sossio Aruta, sedendosi a tavola per mangiare, prende tutto il pollo cucinato da Teresanna Pugliese. La ragazza quindi inizia a stuzzicare il calciatore, dichiarando che per giorni non le ha mai rivolto parola e poi improvvisamente prende il cibo cucinato per i suoi amici.

Il loro battibecco diventa sempre più pesante con il passare dei minuti, ma viene peggiorato da Teresanna che etichetta Sossio Aruta come un “cane”. Il calciatore, per rispondere alle offese dell’ex volto di “U&D”, mette in mezzo il marito della influencer.

Il chiarimento tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, Teresanna Pugliese interrogata da Alfonso Signorini, ammette di non aver mai apprezzato sin da subito gli atteggiamenti di Sossio Aruta nella Casa. Nonostante questo, ci tiene a sottolineare che lo ritiene una brava persona.

Il conduttore invece domanda a Sossio Aruta perché non saluta Teresanna di prima mattina: “Io sinceramente non mi ricordo di questo gesto, o lei si è sbagliata o io non ho sentito, forse non l’ho sentita ma comunque chiedo scusa. Però volevo sottolineare una cosa, io prima ho fatto l’uomo e sono andato a chiedere scusa a Teresanna perché in un momento di rabbia ho messo in mezzo suo marito”.

Successivamente Teresanna Pugliese spiega perché ha usato quelle parole per attaccare Sossio Aruta: “Può essere fraintendibile ma io con il termine cane intendevo una persona che non emette suoni verbali, che guarda a terra e va dritto. Ma non volevo usare quella parola in maniera dispreggiativa”.

Alfonso Signorini, senza peli sulla lingua, rivela di non credere alle dichiarazioni di Teresanna Pugliese, ma si dichiara felice che i due abbiano chiarito dopo la lite. In realtà però, dopo la fine della puntata, sembra che siano continuate le tensioni tra Sossio e Teresanna.