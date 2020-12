La surreale replica di Patrizia De Blanck a chi la accusa di scarsa igiene personale

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e tornata alla sua vita di sempre, la Contessa Patrizia De Blanck è stata ovviamente messa a conoscenza di quanto si diceva di lei dentro e fuori dalle mura di Cinecittà. Voci che, a onor del vero, non sempre sono state lusinghiere. Anzi. Per esempio, si è molto parlato delle abitudini della Contessa in merito alla pulizia e all’igiene personale.

Sia nel salotto di Barbara d’Urso che all’interno della casa di Cinecittà, si è sottolineato più volte come la De Blanck non fosse pulitissima: pare infatti che si lavasse poco, andasse spesso in giro con i capelli sporchi e dalla sua camera da letto (che non condivideva con nessuno, a differenza degli altri concorrenti del GF Vip) fuoriuscissero odori tutt’altro che gradevoli.

Ma come avrà reagito la Contessa nell’apprendere queste voci sul suo conto? Tanto per cominciare, nell’intervista rilasciata in questi giorni al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, Patrizia De Blanck si è detta molto delusa dalla (ex?) amica Barbara D’Urso, la quale avrebbe permesso che più volte, nei salotti di “Pomeriggio 5” e “Live – Non è la d’Urso“, si insinuassero voci pochi lusinghiere sul suo conto.

Non solo, perché proprio in merito all’igiene personale, la De Blanck se n’è uscita con una frase abbastanza esilarante e surreale: “Roba da pazzi! Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni!”, è sbottata, affermando dunque (con una logica tutta sua) che più bagni si possiedono, più si è puliti. La Contessa ha avuto la risposta pronta anche quando il giornalista le ha fatto notare come persino i suoi coinquilini del reality show di canale 5 parlassero spesso di odori poco gradevoli provenienti dalla sua stanza.

“Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno?” ha tuonato, stizzita. “Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy”, ha concluso la Contessa.