"La Contessa De Blanck non si lava da nove giorni": ennesima conferma nella Casa del GF Vip

Quando, nel suo salotto di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso udì per la prima volta il gossip, non riusciva a crederci. Eppure Andrea Ripa di Meana (figlio adottivo di Marina) e Serena Grandi hanno insistito a lungo, sostenendo che la Contessa Patrizia De Blanck non sia molto amica di acqua e sapone. In altre parole non si lavarebbe. Addirittura, hanno spiegato alla conduttrice scioccata, a Roma sarebbe conosciuta come: “La ciavattara che non si lava”.

Serena Grandi soprattutto sostenava di averlo appurato di persona, avendo fatto un reality show assieme alla Contessa. E nella Casa del Grande Fratello Vip 5 le conferme non hanno tardato ad arrivare. Prima ci sono stati i commenti su Twitter di alcuni telespettatori, i quali notavano come i capelli dell’anziana nobildonna sembrassero costantemente sporchi. Anche durante le dirette del lunedì e del venerdì sera.

Poi è arrivata la prima conferma da parte di Myriam Catania. La nota doppiatrice aveva notato assieme ad altri coinquilini che la Contessa non si lavava da ben dove giorni, e non sapeva come farglielo notare senza farla andare su tutte le furie. E l’ultima conferma del fatto che la De Blanck non pratichi molto l’igiene personale è arrivata l’altro giorno da Maria Teresa Ruta.

Tutto è nato da Stefania Orlando che, amorevole e gentile come sempre nei confronti della Contessa (che, ha dichiarato più volte, le ricorda sua madre), la invitata ad andare con lei a lavare i capelli. Questa proposta è bastata a mandare su tutte le furie la nobildonna, che ha ripetutamente insultato la Orlando, invitandola in maniera molto colorita a farsi i fatti suoi.

Umiliata, la show-girl è scoppiata a piangere e si è rifugiata in camera, dove è stata raggiunta dall’amica Maria Teresa Ruta. Che le ha sussurrato: “Tu hai detto qualcosa ad alta voce? Allora ti dico che non vuole che si sappia che si lava poco… Hai capito?”. Insomma la voce che la Contessa non si laverebbe, già ampiamente diffusa a Roma, è arrivata in tutta Italia grazie al GF Vip (ed è stata anche confermata)!