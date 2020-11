GF Vip 5, concorrenti sconvolti dalla camera della De Blanck: "Che canile! Da vomitare…"

Ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si torna a parlare della scarsa pulizia della Contessa De Blanck. Dopo le osservazioni di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta in merito alla poca igiene personale dell’ottantenne nobildonna, stavolta è toccato a Stefania Orlando e ad Andrea Zelletta “sperimentare” i cattivi odori provenienti dalla sua camera.

I due sono entrati lì per caso e hanno commentato in maniera molto forte le condizioni in cui si trovava la stanza. Oltre al disordine, infatti, secondo i due concorrenti spiccava un forte cattivo odore; così forte che si faceva fatica a respirare. O almeno queste sono state le parole di Zelletta, che ha dichiarato con un certo disgusto: “Mamma che canile, brutta proprio! Mamma mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva”.

Nella Casa del GF Vip 5 contina a tenere banco il caso Patrizia De Blanck

Il divano a cui allude l’ex tronista di Uomini e Donne si trova proprio fuori dalla stanza della Contessa, che del tutto ignara di quello che si dice sul suo conto continua con le sue abitudini di portare il cibo in camera. Stefania Orlando ha provato a difendere la Contessa affermando che sì, il maleodore presente nella stanza della De Blanck in effetti peggiora di giorno in giorno, ma non è detto che la causa sia la sporcizia dell’ambiente.

La show-girl e conduttrice ha quindi ipotizzato l’esistenza di possibili problemi di ristagno, cui la donna magari è ormai assuefatta e rassegnata. Ma Zelletta è stato categorico nello smentirla, affermando che si trattava di ben altro. Finora il GF Vip 5 non ha mai mostrato alla diretta interessata alcuni commenti di questo genere da parte dei suoi conquilini, né li ha mai mostrati nel corso del day-time.

Tuttavia molta gente segue la diretta su Mediaset Extra e dunque è perfettamente a conoscenza di come stanno le cose e delle accuse rivolte alla Contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima, però, a quanto pare le scoprirà solo una volta uscita dal reality show (cosa che potrebbe avvenire a breve, visto che è in nomination).