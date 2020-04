La scelta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Continua la storia d’amore tra Paolo e Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nonostante la lontananza dovuta alla squalifica di Clizia dal “Grande Fratello Vip“, adesso i due hanno comunque deciso di rispettare la quarantena e di vivere, momentaneamente, isolati. Paolo infatti vive questi giorni con la madre Eleonora Giorgi.

Sembra andare avanti la storia tra i due ragazzi, ora tocca a loro portare avanti il rapporto nel miglior modo possibile, cercando di conoscersi meglio e di coltivarsi giorno per giorno. In molti si sono chiesti come mai i due non avessero ancora fatto alcuna diretta su Instagram, come hanno già fatto molti personaggi famosi; anche Paola Di Benedetto, vincitrice di questa ultima edizione del GF Vip, ha subito fatto una diretta per ringraziare i suoi tanti sostenitori, in compagnia del suo Federico Rossi.

A rispondere alla questione è stata Clizia, che ha subito precisato il reale motivo della questione, ovvero la privacy: “Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso, io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love, C“.

I due dunque hanno deciso di allontanarsi, momentaneamente, dal mondo del gossip, evitando di aggiornare continuamente le proprie pagine social con foto e dirette della propria quotidianità, e di concentrarsi di più sulla coppia che, seppur lontana, ha bisogno di crescere e di alimentare il proprio amore.

Ciavarro ha dichiarato che è continuamente in contatto con Clizia, consapevole che dovrà attendere ancora del tempo prima di poter riabbracciare la donna, ma non per questo rinuncerà all’affetto ricevuto nel periodo in cui erano nella casa, la stessa casa in cui i due hanno trovato l’amore e la passione. Non resta che attendere quindi la fine di questa pandemia, per poter avere delle notizie e dei risvolti riguardanti la storia tra i due ragazzi.