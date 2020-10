La reazione di Claudia Coppola alle parole del suo ex Andrea Damante

L’ex tronista del dating show in onda su Canale 5 “Uomini e Donne” Andrea Damante è stato ospite dell’ultima puntata del programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin “Verissimo”. Nel corso della lunga intervista, andata in onda ieri sabato 24 ottobre 2020, il deejay ha avuto la possibilità di parlare della sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Damante ha manifestato i suoi sentimenti circa la relazione sentimentale che la bella influencer ha iniziato con uno dei suoi amici, Carlo Berretta, ripercorrendo alcune tappe fondamentali del ritorno di fiamma vissuto con la De Lellis la scorsa primavera. Andrea ha inoltre avuto modo di parlare della bella storia d’amore che ha vissuto con la giovane tennista Claudia Coppola proprio prima del ritorno di fiamma con Giulia.

Il deejay veronese ha infatti sottolineato come la storia d’amore con Claudia gli sia particolarmente servita per capire se un’altra persona potesse essere di più rispetto a quello che Giulia era stata in passato per lui. Cosa che però non è successa, visto che la relazione sentimentale è durata solamente pochi mesi

Queste le parole di Damante: “Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza, che è stato un termine di paragone importante (…) Mi è servita per capire se un’altra persona riusciva ad essere di più di quello che era Giulia, però no, è durata poco”. L’ex tronista, nonostante ciò, ha tenuto a sottolineare come a fianco della bella Claudia Coppola sia stato molto bene e felice, nonostamte la relazione sentimentale sia durata solo due mesi.

Claudia Coppola non ha tardato a rispondere alle dichiarazioni del suo ex fidanzato attraverso una Instagram stories pubblicata nel suo profilo Instagram personale. La bella tennista ha infatti condiviso la canzone dal titolo “Fake Love”, ossia amore finto, del cantante Drake.