"Verissimo", Andrea Damante parla della storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

L’ex tronista del dating show “Uomini e Donne” Andrea Damante è stato ospite dell’ultima puntata del programma televisivo condotto dalla giornalista Silvia Toffanin “Verissimo”, puntata andata in onda oggi sabato 24 ottobre. Nel corso di una lunga intervista, il deejay veronese ha raccontato come si è svolto il ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata, la celebre influencer Giulia De Lellis e ha rivelato i suoi pensieri circa la nuova relazione sentimentale di quest’ultima.

Andrea ha infatti rivelato di essere sempre rimasto innamorato della bella ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e di aver fatto un grande lavoro su se stesso per riconquistare la sua ex compagna. I due hanno poi ricominciato a risentirsi e vedersi a fine febbraio, per poi decidere di tornare insieme e trascorrere il lungo periodo di lockdown fianco a fianco.

Il deejay ha raccontato come durante quel periodo abbiano avuto la possibilità di confrontarsi e viversi a pieno, per poi trovarsi però a vivere dei problemi durante l’estate, Giulia durante una vacanza a Forte dei Marmi gli avrebbe infatti esplicitato il desiderio di prendersi una pausa di riflessione.

Il vero motivo della rottura definitiva, secondo Andrea, sarebbe però da imputare alla frequentazione che Giulia ha iniziato con Carlo Beretta, amico dell’ex concorrente del reality show “Grande Fratello Vip”. La parole di Andrea non lasciano spazio a nessun dubbio circa i pensieri che prova nei confronti dell’ormai ex amico: “Con le fidanzate dei miei amici proprio non ci riesco, non mi si accende niente. Evidentemente non era un mio vero amico”.

Andrea ha infine rivelato come il suo amore per Giulia si possa dire definitivamente concluso e come a suo avviso sia necessario chiudere questo capitolo della sua vita, augurando però il meglio alla sua ex compagna. Queste le sue parole: “Il male no, perchè devo augurare il male? Spero che tra loro sia una storia e che stiano veramente bene”.