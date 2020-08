Giulia De Lellis e Carlo Beretta sempre più vicini: con Damante è ormai capitolo chiuso

È ormai ufficiale, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors sul destino della coppia, pare sia arrivata la conferma della rottura tra la bella influencer romana ed il popolare dj.

Il ritorno di fiamma, che aveva euforizzato i fan della coppia, non è durato a lungo. Dopo l’uscita del fortunato libro pubblicato da Giulia De Lellis, nel quale si parlava dei numerosi tradimenti da parte del dj, i due ragazzi avevano deciso di riprovarci ma purtroppo la loro relazione non è durata quanto sperato.

Per voltare pagina, Andrea Damante ha cambiato look e ha tinto i suoi capelli di biondo mentre lei ha iniziato a frequentare un altro ragazzo. Il tizio in questione è Carlo Gussalli Beretta, un nome già noto nel mondo dello spettacolo in quanto ex di Dayanne Mello, la nota modella che sarà una dei prossimi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre Carlo appartiene ad una nota famiglia di imprenditori e fa parte della stessa cerchia di amici di Giulia De Lellis.

A fornire questo prezioso scoop ci ha pensato il sito “Giornalettismo.com” e anche dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha rivelato che Giulia De Lellis starebbe frequentando il rampollo di una nota famiglia di imprenditori.

Il rapporto tra Giulia De Lellis e Carlo è particolarmente intenso, tant’è che lui ha partecipato anche al compleanno della nipote di Giulia, la piccola Matilde, per la quale è stata organizzata una bellissima festa a tema Frozen. Oltre questo ci sono altri particolari che lasciano pensare alla nascita di una storia tra i due.

Carlo infatti avrebbe messo su Instagram una storia nella quale si poteva riconoscere chiaramente la voce di Giulia De Lellis. L’influencer inoltre, dopo un bagno in piscina si è mostrata sul suo profilo Instagram, mentre indossava una camicia di lui. Poco dopo Giulia De Lellis ha fatto un’altra storia precisando che la camicia indossata appartiene ad un altro suo amico.

Tuttavia rimangono i sospetti sulla frequentazione con Carlo. Non resta che attendere altre notizie che possano confermare o smentire queste indiscrezioni.