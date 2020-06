La madre di Luigi Favoloso parla di Barbara D’Urso e fa una confessione

La madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, è divenuta in poco tempo molto nota grazie alle sue presenze nel salotto del gossip condotto da Barbara D’Urso. La donna infatti in pochissime puntate, grazie alla sua simpatia, eccentricità e solarità, ha saputo conquistare il pubblico da casa del noto programma “Live – Non è la D’Urso“.

Inizialmente la donna venne invitata in qualità di madre di Favoloso, nel tentativo di difendere il figlio dalla accuse che venivano fatte nei suoi confronti da Nina Moric, ex ragazza di Favoloso, e dai vari scandali che hanno reso protagonista il ragazzo, come la sua scomparsa per un certo periodo di tempo.

La donna non aveva alcuna intenzione dunque di diventare famosa, ma oggi si può dire che la signora Loredana è una vera e propria influencer; migliaia sono i fan che la seguono su Instagram, grazie anche al fatto che la donna è molto attiva sui social network, sovente infatti pubblica storie sulla sua quotidianità.

Ma la Fiorentino non teme di rispondere a tono chi la critica in maniera gratuita, infatti spesse volte la mamma di Favoloso viene attaccata per i suoi modi di fare, ritrovandosi sistematicamente a difendersi. In una commento pubblicato da una sua fan, la donna risponde facendo anche una dedica alla D’Urso, che le ha consentito di acquisire una discreta notorietà.

Infatti nel commento si legge: “Auguro a tutti di avere un’opportunità come quella che mi ha dato Barbara d’Urso“, lasciandosi anche andare in una confessione sul suo stato d’animo, sentendosi più felice che mai: “Mi sento viva come non mai…Vibrate e la vita vibrerà insieme a voi“. Senza dubbio Loredana deve molto a Barbara, che le ha consentito di raggiungere una popolarità che, molto probabilmente, non avrebbe mai acquisito da sola.

In ultimo la donna si lascia andare ad un’ultima riflessione, affermando che oramai non si lascia più ferire dalle accuse e dalla cattiveria della gente, ma si concentra solo sull’affetto dei fan: “Ho imparato a non piangere per le cattiverie, ma a gioire per l’affetto che mi date. Grazie a tutti voi”.