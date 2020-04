"Il Segreto", lo sfogo di Maria Bouzas, alias donna Francisca: "Difficile guardare avanti"

La soap opera spagnola “Il segreto” è prossima alla chiusura. Dopo 10 anni di amori, intrighi, passioni, segreti e misteri, le vicende degli abitanti di Puente Viejo si avviano alle battute finali Difatti la soap non è stata confermata, motivo legato ad un calo degli ascolti, ascolti che nei primi anni hanno portato “Il segreto” allo splendore, sia in Spagna che in Italia, ma che con il tempo poi sono colati a picco.

Uno dei personaggi più amati e al contempo odiati è stato quello di donna Francisca, la donna più potente e meschina di Puente Viejo, interpretata dall’attrice spagnola Maria Bouzas. Maria ha vestito i panni di donna Francisca fin dalla messa in onda della prima puntata e adesso si accinge a salutare i telespettatori nell’ultima. L’attrice non ha nascosto il dispiacere nel dire addio al personaggio che per 10 lunghi anni le ha dato tantissimo.

Ora però è il momento di guardare avanti e nonostante donna Frencisca, come ammesso dalla stessa attrice, le resterà dentro per sempre, bisogna pensare al futuro. La Bouzas, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv“, ha ammesso di volersi lanciare in nuove avventure professionali che le diano la possibilità di interpretare ruoli meno severi rispetto al personaggio di donna Francisca.

Prima che la situazione Coronavirus invadesse il mondo intero, Maria aveva alcune proposte di lavoro legate alla realizzazione di due film, rimaste al momento in stand by. L’attrice attraverso le pagine di “Nuovo Tv”, ha raccontato: “Muoio dalla voglia di tornare a fare teatro, magari una commedia. Voglio dare un taglio agli sguardi severi e ai drammi di Donna Francisca. Il mio lato comico vuole il suo spazio“. Insomma il sogno dell’attrice è quello di tornare a calcare i palcoscenici del teatro.

Un momento di malinconia però invade Maria, difatti l’attrice confessa: “Certo è difficile guardare avanti senza avere chiaro ciò che il futuro ti riserva“. Il dispiacere è sicuramente tantissimo nel vedere chiudere un progetto che per tanti anni ti ha dato parecchio, ma la cosa importante, come la stessa Bouzas ha ammesso è guardare al futuro, portando per sempre nel cuore un’esperienza fantastica come quella de “Il Segreto”.