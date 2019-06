Grande Fratello, Gaetano Arena insulta Erica Piamonte e Gianmarco Onestini dopo il bacio tra i due

Dopo la fine del Grande Fratello tutti i concorrenti sono ritornati alla loro vita, e durante la permanenza nella casa sembrerebbero nate molte coppie come quella formata da Francesca e Gennaro o Daniele e Martina e ancora Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Nei giorni scorsi però sembrerebbe nata una nuova coppia quella tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini.

Gianmarco ed Erica infatti hanno postato su Instagram un video in cui si baciavano appassionatamente dopo essere scesi da un’auto, in breve tempo il post è stato inondato da commenti positivi dei fan che già durante la loro permanenza in Casa speravano che tra i due nascesse qualcosa di più di una semplice amicizia. Luca Onestini, fratello di Gianmarco, ha anche lui commentato il post con “Birikkiniiiii”.

Il bacio tra i due ragazzi è stato invece criticato da Gaetano Arena, anche lui concorrente del Grande Fratello, che nella casa ha avuto una breve storia con Erica. Il ragazzo napoletano ha pubblicato varie Stories su Instagram in cui ha spiegato il suo rapporto con Erica, per lui la storia con lei era già finita quindi non c’è nulla di nuovo da dire tuttavia, Erica aveva dichiarato nella casa di voler chiarire con lui una volta finito il reality ma in realtà non ci ha mai provato.

Gaetano ha spiegato nelle stories “Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento“. In un’altra stories poi Gaetano ha attaccato la ragazza : “Adesso esci e fai la storiella con uno, con il quale in casa non hai avuto assolutamente nulla? e palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzione e tutto questo per me è aberrante“.

Nei suoi post Gaetano ha attaccato anche Gianmarco Onestini, pur non nominandolo direttamente: “Parlando invece di una persona di cui non faccio il nome ho solo da dirti che sei un c*****ne ipocrita e ricorda che di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo, fatti una personalità“.