Grande Fratello 16, bacio tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte

L’ultimo video pubblicato da Gianmarco Onestini sul suo profilo Instagram sta facendo chiacchierare molto il web. Il fratello di Luca, conosciuto per aver partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Nip” perdendo in finale contro Martina Nasoni, ha scambiato un bacio molto affettuoso con Erica Piamonte, anch’essa concorrente del “GF“.

Tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte c’è stato sempre un bel rapporto, e nella Casa del “Grande Fratello 16” hanno stretto un bel legame. Il fratello di Luca, nel corso della sua esperienza nel reality show, ha fatto parlare molto anche per la sua vicinanza con Ivana Icardi, seppur successivamente decise di rifiutare le sue avances.

Il bacio tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte

Nel video in questione, che ha raggiunto quasi le 300 mila visualizzazioni e 1.300 commenti, possiamo vedere il fratello di Luca mentre si scatena in un ballo con Erica Piamonte, mentre in didascalia si legge: “Balletto IN COMFORT con la mia Bebecita Erica Piamonte”.

Ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi fan è la parte finale di questa clip, in cui si può vedere Gianmarco Onestini dare un bacio ad Erica Piamonte, prima che l’inquadratura inizi ad allargarsi e salire verso l’alto. Ma potrebbe trattarsi anche di un bacio già studiato in precedenza, per concludere il loro videoclip “finale”. Tuttavia, i social si sono immediatamente scatenati su questa vicenda. Tra i tanti a commentare troviamo Luca Onestini e la sua fidanzata Ivana Mrazova e la protagonista del video, Erica Piamonte.

Proprio l’ex gieffina Erica Piamonte, come riportato dal sito “BitchyF“, ha voluto spendere delle lodi nei confronti di Onestini durante una live fatta su Instagram: “Di Gianmarco ve ne parlerò in un’altra diretta, è un discorso lungo, ora è di là a farsi la doccia, siamo stati tutto il giorno insieme oggi”.