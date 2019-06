GF 16, Ambra Lombardo e Kikò Nalli: il racconto della loro prima notte insieme

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello 16, andata in onda lunedì 3 giugno su Canale 5, Chicco Nalli ha dovuto abbandonare per sempre la Casa. Prima, però, gli autori hanno voluto che si incontrasse con la sua nuova fiamma Ambra Lombardo e tra loro ci sono stati baci e abbracci che hanno dimostrato le loro intenzioni di far nascere una bella storia d’amore.

La domanda che i fan della coppia si sono immediatamente posti dopo aver assistito all’eliminazione dell’ex marito di Tina Cipollari, è stata: “Trascorreranno la notte insieme?“, ebbene l’arcano è stato svelato dalla stessa Lombardo durante il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque.

Ecco come hanno trascorso la notte Ambra e Kikò dopo l’uscita dal GF 16

La bella siciliana ha saziato la curiosità rivelando: “Io e Kikò Nalli? Siamo una coppia con tutti i crismi“, mettendo a tacere tutte quelle voci che in questi mesi avevano palesato i dubbi circa il vero interesse di Ambra nei confronti di Kikò, accusandola di aver intavolato questo interesse solo per scopi mediatici.

La Lombardo poi continua con altre rivelazioni, mettendo l’accento sul forte senso paterno che ha Nalli. L’hair stylist, infatti, più volte durante il suo percorso al GF 16 ha dimostrato di sentire tantissimo la mancanza dei suoi figli e di non vedere l’ora di poterli riabbracciare. Lui stesso, durante l’ultima diretta del programma su Canale 5, aveva precisato che nell’eventualità di una sua uscita, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di incontrare i suoi tre figli.

Così è stato e a confermarlo ci pensa Ambra: “Da bravo padre ha dormito con i figli, ma noi come Romeo e Giulietta siamo stati insieme fino all’alba”, insomma sembra proprio che Nalli abbia saputo dosare in maniera perfetta ed equilibrata il suo tempo per poter accontentare tutti.

Infine, tra i complimenti degli opinionisti presenti in studio che li hanno definiti “la vera coppia del Grande Fratello“, Ambra conclude rivelando: “E poi ci siamo continuati a scrivere frasi dolci fino alle 8 di mattina“. E’ il caso di dire, se son rose fioriranno.