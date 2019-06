Giulia Salemi distrutta dopo la rottura con Francesco Monte: "Non si può scappare dai problemi e dalle responsabilità"

E’ di questi giorni la notizia della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia si era formata subito dopo l’uscita dal “Grande Fratello Vip 2” che li aveva visti avvicinarsi sempre più, giorno dopo giorno. Poco tempo indietro erano stati ospitati da Silvia Toffanin a “Verissimo” e sembravano più affiatati che mai, tanto che nessuno si sarebbe aspettato di leggere una simile notizia.

Invece è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata proprio la stessa Salemi a pubblicare sul suo Instagram un post nel quale annunciava la rottura. Ora, sempre sullo stesso social, ha girato alcune Instagram Stories e il dolore che sta provando in questi giorni traspare prepotente sia dalla sue parole che dalla voce rotta dall’emozione.

Giulia Salemi, lo sfogo su Instagram dopo la rottura con Francesco Monte

Giulia appare senza trucco, visibilmente agitata e a stento riesce a trattenere le lacrime: “Ciao amici, è proprio vero che la vita ogni giorno ci mette di fronte a delle sfide quotidiane“, esordisce così la Salemi e continua cercando di trasmettere quella forza che, forse, lei stessa ancora non riesce a trovare: “A volte anche se fa male ed è dura ed è difficile però bisogna trovare la forza la grinta di combattere, di rialzarsi sia per se stessi sia per per le persone che abbiamo al nostro fianco“.

nello sconforto generale, non dimentica di ringraziare tutti i suoi followers che hanno dimostrato vicinanza e che l’hanno aiutata, almeno un po’, a non sentirsi sola e abbandonata: “Io questa volta ho avuto voi che siete una seconda famiglia che mi avete dato tanto amore e tanto sostegno in questi giorni”.

infine termina con la consapevolezza di dover iniziare un nuovo percorso, diverso da ciò che ha vissuto fino a questo momento: “Ad oggi ho bisogno di tornare a riprendere in mano la mia vita. Non si può scappare dai problemi e dalle responsabilità e quindi vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power! Vi mando un bacione”.