Verissimo, Giulia Salemi e Francesco Monte affiatati come non mai parlano del loro futuro insieme

Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 13 aprile 2019 e dove hanno dimostrato che il loro amore continua contro ogni aspettativa. A tal proposito la padrona di casa Silvia Toffanin ha voluto chiedere loro novità sulla love story che li vede protagonisti dal Grande Fratello Vip 2 e a Giulia in particolare di leggere una dedica scritta per lei dal suo Francesco su Instagram.

Un messaggio molto bello e sentito che ha fatto commuovere moltissimo la fashion blogger tanto da non riuscire a farla spiaccicare più parola. Francesco è corso subito in suo aiuto e, dopo averla consolata e baciata teneramente ha voluto esprimere una sua opinione personale che ha lasciato tutti basiti e senza parole.

“Questa è la dimostrazione che molte persone si fermano solo alla superficialità per giudicare le persone…” ha infatti chiosato l‘ex tronista di Uomini e Donne contro chi ha sempre puntato il dito contro l’esuberanza della Salemi arrivando addirittura a dire cose poco carine sul suo conto. I due hanno anche dimostrato che la loro storia sta proseguendo a gonfie vele in barba a chi non credeva in questo rapporto puro e genuino ma pensava fosse solamente una montatura per avere visibilità.

Giulia, molto commossa, non ha di certo nascosto la sua felicità per le attenzioni di Francesco nei suoi confronti e ha voluto rendere noto ai tanti telespettatori della trasmissione di Silvia Toffanin una cosa molto importante. “Quando meno te lo aspetti fa sempre qualcosa di speciale…Sono disabituata a ricevere tutte queste sorprese perchè era da anni che ero single…Avevo un po’ coltivato il mio lato individualista…Lui ti fa sentire sempre unica e speciale…” ha infatti chiosato la Salemi.

“E’ bello vedere il vostro amore…Godetevelo…” ha risposto la padrona di casa Toffanin anche se i due sembrano ancora vivere in due città diverse. Forse per i due ci sarà prossimamente anche una convivenza anche se per il momento, Francesco Monte sta continuando con gli studi di recitazione “Vorrei diventare un artista a tutto tondo…Non demordo…” ha concluso l’ex tronista.